Les tournois se suivent et se ressemblent pour Viktorija Golubic (WTA 77). A Miami comme à Indian Wells, la Zurichoise a passé l'écueil des qualifications pour s'incliner au premier tour.

Viktorija Golubic a été battue 4-6 7-5 6-4 par Aliaksandra Sasnovich (WTA 36). Battue à trois reprises par la Bélarusse en 2017, la Zurichoise aurait dû prendre sa revanche en Floride. Seulement, elle a raté le coche à 4-4 et à 5-5 au deuxième set avec des balles de break en sa faveur qu'elle n'a pas su gagner. Menée très tôt dans la troisième manche, elle aurait par ailleurs pu égaliser à 5-5 si elle n'avait pas eu la mauvaise idée de commettre sa dixième double faute de la rencontre à 40-30...

Viktorija Golublic éliminée, Belinda Bencic (WTA 20) demeure la seule Suissesse en lice à Miami. Exemptée du premier tour, la Saint-Galloise affrontera ce vendredi la Kazakh Yulia Puntintseva (WTA 44) qu'elle a battue cette année 7-5 4-6 6-2 au deuxième tour de l'Open d'Australie.

Dans le simple messieurs, Roger Federer et Stan Wawrinka seront en lice ce samedi. Le Bâlois et le Vaudois connaissent désormais leur adversaire, respectivement le Moldave Radu Albot (ATP 46) et le Serbe Filip Krajinovic (ATP 103).

