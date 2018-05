Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Vincent Cavin quitte le Team Ticino dès la fin de la saison pour occuper un poste à 100% au sein de l'Association suisse de football (ASF), plus particulièrement auprès de l’équipe de Suisse A.

Après la Coupe du monde FIFA 2018, l'analyste vidéo de 42 ans épaulera principalement l'entraîneur national Vladimir Petkovic en tant que coordinateur sportif.

Depuis 11 ans, le Vaudois d’origine a fait beaucoup pour la relève et le football d’élite au Tessin, en tant que responsable du Team Ticino. Il explique ainsi son nouveau domaine de responsabilité au sein de l’ASF: "Dans notre analyse globale des qualifications pour la Coupe du monde FIFA, nous avons constaté que trop de travail est fait par l'entraîneur national, en particulier au regard des nombreux joueurs de l'équipe qui sont impliqués dans les championnats étrangers. Nous voulons intensifier les contacts directs avec les joueurs, avec leurs entraîneurs, avec les dirigeants de club et, d’une manière générale, avec leur environnement. Nous voulons parvenir à une continuité dont notre équipe A devrait bénéficier à terme", explique Cavin dans un communiqué de l'ASF.

Ancien footballeur d’élite avec Lugano, Bellinzone, Yverdon, Lausanne et Echallens, Vincent Cavin explique aussi que, contrairement à Vladimir Petkovic et à son entraîneur assistant, Antonio Manicone, il ne va pas s’occuper des aspects techniques/tactiques et de la planification de l'entraînement. Il sera en charge de les mettre dans les dispositions nécessaires. "Je peux maintenant penser à l'équipe nationale 365 jours par an, m'occuper du travail dans le pays comme à l'étranger et ainsi suivre les développements qui peuvent nous concerner". "Et bien sûr, poursuit Cavin, je continuerai de m'occuper de l'analyse vidéo de nos matches internationaux".

