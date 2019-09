Les secours ont retrouvé 20 corps après le violent incendie lundi matin d'un bateau de plongée sous-marine au large des côtes de Californie, a annoncé mardi la police. Les recherches d'éventuels rescapés ont été interrompues.

"Au total, 20 victimes ont été retrouvées et transportées dans les locaux du médecin légiste", a déclaré aux journalistes le shérif Bill Brown, du comté de Santa Barbara. Il s'agit de onze femmes et neuf hommes. Des analyses ADN vont débuter mardi pour les identifier, a-t-il ajouté.

"Quatre à six" autres corps restent prisonniers de l'épave mais, compte-tenu du positionnement du navire, les plongeurs n'ont pas pu les récupérer, a-t-il précisé.

Au total, 39 personnes se trouvaient à bord au moment du drame, six membres d'équipage et 33 passagers. Cinq membres de l'équipage, qui étaient réveillés lorsque l'incendie s'est déclaré, ont pu sauter par-dessus bord et ont été recueillis par un navire de plaisance présent non loin de là.

Piégés dans leur sommeil

Les 34 autres, qui dormaient sous le pont, ont vraisemblablement été piégés par les flammes.

Les recherches d'éventuels survivants ont été interrompues alors que huit à dix passagers sont toujours portés disparus, a pour sa part déclaré la capitaine des garde-côtes Monica Rochester.

"Ce n'est jamais une décision facile de suspendre ces efforts", mais sept missions de survols par trois hélicoptères ont couvert 260 kilomètres sans repérer de signaux de détresse ou de nouveaux débris, a-t-elle expliqué. Les navires déployés en renfort n'ont pas rencontré plus de succès.

Un violent incendie s'est déclaré lundi vers 03H15 à bord du "Conception", un navire de 22 mètres de long aménagé pour des sorties en mer dédiées à la plongée.

Le feu était tellement intense que les pompiers n'ont pas pu mettre pied sur le navire, qui a coulé pendant leur intervention.

Il gît depuis par une vingtaine de mètres de fond, tout près de l'île de Santa Cruz, au large de Santa Barbara, son port d'attache. Il y avait jeté l'ancre à l'abri d'une crique pour passer la nuit.

Cause inconnue pour l'heure

Aucune hypothèse n'était disponible à ce stade sur la cause de l'incendie.

D'après le site de son armateur Truth Aquatics, le "Conception", construit en 1981, avait quitté Santa Barbara samedi à l'aube pour une excursion dédiée à la plongée sous-marine dans les îles voisines, une zone extrêmement touristique.

