Ce contenu a été publié le 19 septembre 2018 16:50 19. septembre 2018 - 16:50

Vingt tonnes de tours Eiffel miniatures ont été saisies par la police parisienne. Celle-ci a démantelé un réseau de revente à la sauvette dirigé par trois grossistes chinois.

Au total, neuf personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. En plus des trois grossistes, gérants de magasins à Paris et à Aubervilliers, en proche banlieue, la police a appréhendé quatre "intermédiaires" et deux vendeurs à la sauvette "d'origine africaine", en situation irrégulière sur le territoire français, selon la source policière.

Plus de 1000 cartons, soit un total de 20 tonnes de tours Eiffel miniatures, ont été saisis lors des perquisitions dans deux boxes de stockage en proche banlieue parisienne et trois magasins.

Pas à son coup d'essai

La préfecture de police de Paris tente de lutter depuis plusieurs années contre les vendeurs de souvenirs à la sauvette qui sévissent à proximité des sites touristiques de la capitale française.

En juillet 2013, les policiers parisiens avaient saisi 60 tonnes de tours Eiffel miniatures au cours d'une enquête contre l'un de ces réseaux.

