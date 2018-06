Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un Australien a été condamné à la perpétuité aux Philippines pour trafic d'être humains et viols. L'accusé filmait ses relations avec des jeunes adolescentes issues de familles pauvres et revendait les images à des clients en Allemagne, aux Etats-Unis et au Brésil.

Selon la police, les Philippines sont devenues une plaque tournante d'un trafic international de pédophilie sur internet, les auteurs profitant de la pauvreté de la population. Le parquet régional de Cagayan de Oro, dans le sud de l'archipel, s'est félicité du verdict prononcé contre Peter Scully.

"C'est une grande victoire pour nous. C'est un message très fort adressé aux trafiquants. Ce gouvernement prend au sérieux les poursuites judiciaires dans ce genre d'affaires", a déclaré à l'AFP un porte-parole du parquet régional Merlynn Uy.

Peter Scully a été condamné mercredi pour trafic d'êtres humains et viols. Il fait l'objet parallèlement d'autres poursuites. Il est poursuivi pour entre autres pour le viol d'un bébé de 18 mois ainsi que le viol et le meurtre d'une adolescente de 12 ans. On ignore la date du procès.

