Le groupe Visilab, fondé en 1998 et basé à Genève, compte désormais quatre enseignes (Visilab, Kochoptik, +Vision et McOptic). Elles occupent 1300 employés, exploitent 163 magasins et détiennent environ 30% du marché suisse de l'optique (archives).

Visilab renforce sa position de numéro un suisse du marché de l'optique avec l'annonce vendredi du rachat de la société Graffiti, propriétaire de la chaîne McOptic. Celle-ci, avec ses 62 magasins et 336 employés, sera conservée et intégrée à part entière dans Visilab.

Cette nouvelle tombe deux jours après l'annonce de l'intention du rachat de la chaîne néerlandaise Grandvision par le groupe franco-italien EssilorLuxottica (connu pour ses Ray-Ban notamment), une très grosse opération qui permet de regrouper les géants de la fabrication de lunettes (Luxottica), des verres de lunettes (Essilor) et des magasins de lunettes (Grandvision).

La chaîne néerlandaise exploite 7000 magasins dans plus de 40 pays. Depuis 2017, Grandvision détient la majorité de Visilab. Fondateur de cette dernière, Daniel Mori avait cédé la majorité de ses parts, tout en conservant une participation via la société genevoise PP Holding.

Avec le rachat de McOptic, Visilab est désormais aussi présent au Tessin, où il n'était pas implanté jusqu'à présent.

Président de Visilab, Daniel Mori explique dans le communiqué que la reprise de McOptic s'inscrit dans un plan de développement à cinq ans. Des synergies seront mises en oeuvre, mais aucun licenciement n'est prévu. "Au contraire, nous envisageons de développer notre réseau de magasins", a-t-il ajouté.

Il est par ailleurs prévu de fusionner à terme McOptic et +Vision, sous le nom de la première entité.

Visilab rappelle que le rachat de Grandvision par EssilorLuxottica - via la reprise de la participation de 76,72% que détient le groupe HAL dans Grandvision - doit encore être validé par les autorités de la concurrence des pays concernés. Cela peut prendre entre 12 et 24 mois. Cette acquisition n'aura en tout état de cause aucun impact sur Visilab.

