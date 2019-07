Le président de la Confédération Ueli Maurer a reçu mercredi à Berne le président kirghiz Sooronbai Zheenbekov pour une visite officielle. Les relations bilatérales et la coopération au sein d'organisations internationales étaient notamment à l'ordre du jour.

Les deux hommes ont salué les relations bilatérales, tout en soulignant que les échanges économiques présentaient encore un potentiel à exploiter, indique mercredi le Département fédéral des finances (DFF). Les réformes en cours dans le domaine de la politique intérieure du Kirghizistan ont également été abordées.

Une partie des entretiens a été consacrée aux relations avec le Fonds monétaire international (FMI). Les deux parties ont souligné l'importance de cette institution pour ses membres et l'économie mondiale.

Parmi les autres sujets abordés, figuraient l'évolution politique et économique en Asie centrale, en particulier la gestion de l'eau, ainsi que la nouvelle route de la soie. La Suisse estime que les projets doivent être gérés par le secteur privé et fondés sur le marché. A cet égard, il s'agit de veiller à la conformité avec les pratiques et normes internationales, ainsi qu'à la compatibilité sociale et environnementale.

Déclarations d'intention

Plusieurs déclarations d'intention ont été signées mercredi. La secrétaire d’État Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, directrice du Secrétariat à l’économie et Manuel Sager, directeur de la Direction du développement et de la coopération, ont réaffirmé l'importance des projets menés dans la coopération en matière de gestion des eaux, de commerce, de tourisme hivernal et de gestion de la dette.

La visite officielle de Sooronbai Zheenbekov s'est achevée par des visites de courtoisie à la présidente du Conseil national Marina Carobbio et à Thomas Jordan, président de la direction générale de la Banque nationale suisse.

Le Kirghizistan fait partie du groupe de pays dirigé par la Suisse au sein du FMI, de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement mondial (FEM). C'est également un pays prioritaire de la coopération suisse au développement avec l'Asie centrale.

