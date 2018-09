Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le vivarium du Zoo du Bois du Petit-Château, à La Chaux-de-Fonds, poursuit ses travaux de rénovation des terrariums. Le public pourra découvrir à l'avenir l'un des seuls lézards venimeux au monde, l'héloderme horrible.

En cours depuis trois, les travaux de rénovation du vivarium se poursuivent dans le cadre de la mise aux normes selon l'ordonnance sur la protection des animaux, indique lundi le Zoo. La moitié du vivarium est à présent rénové.

Des terrariums neufs de très grande taille remplacent peu à peu les structures précédentes "pour le bien-être des animaux", note le zoo. Ils sont aménagés avec des plantes naturelles vivantes, ils comportent une aération augmentée, des vitres de grandes dimensions, offrant une excellente visibilité pour les petits et grands visiteurs et une mixité d'espèces.

Un de ces terrariums permettra de présenter une des seules espèces de lézard venimeux au monde, l'héloderme horrible (heloderma horridum). En provenance du Zoo de Zurich, un mâle de cette espèce est actuellement en prêt à La Chaux-de-Fonds.

Morsures peu dangereuses

En quarantaine dans les locaux techniques du vivarium depuis son arrivée en février 2018, il sera exposé au public à partir de lundi partagera son enclos avec deux iguanes noirs juvéniles.

L'héloderme se trouve au Mexique et au Guatemala. Un adulte peut peser entre 2 kg et 2,5 kg et mesurer entre 80-90 cm, les femelles étant légèrement plus petites. La peau est noire avec des colorations blanches/jaunes.

Cette espèce de reptile est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées et fait partie d'un programme de reproduction en captivité au niveau européen. Lorsque l'héloderme attaque, il mord et maintient sa proie. La morsure est douloureuse et provoque un oedème mais est généralement peu dangereuse pour l'homme, font valoir les responsables du zoo.

Le vivarium de La Chaux-de-Fonds compte plus de 160 animaux, dont des serpents, mygales, lézards et crapauds. Chaque année, 2600 rats et souris, 80'600 insectes et 15 kg de vers de farine y sont consommés.

