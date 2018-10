Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 octobre 2018 23:45 15. octobre 2018 - 23:45

"Nous avons maintenant la possibilité de créer la surprise le 18 novembre. Nous étions venus en Islande pour se la ménager." Vladimir Petkovic pense déjà à la Finalissima contre la Belgique.

"Nous devions impérativement nous imposer à Reykjavik pour donner tout son sens à ce match contre la Belgique, explique Vladimir Petkovic. Sur le papier, la Belgique est plus forte que la Suisse. Mais ce match de Lucerne, nous pouvons le gagner. Le football est un sport qui peut parfois échapper à la logique. La meilleure équipe ne gagne pas toujours."

"Même si nous avons souffert sur la fin de match, cette victoire est amplement méritée, poursuit le sélectionneur. Nous avons su rectifier le tir en seconde période. A la mi-temps, j'ai demandé aux joueurs de jouer plus simplement, de garder leur calme et de témoigner d'une plus grande concentration."

Le "Mister" reconnaît que la fin de match gut épique. "Gagner en souffrant a parfois du bon, dit-il. On aurait dû, dans ces instants, mieux tenir la balle, démontrer plus de personnalité. Mais vivre une telle fin de match est une expérience qui peut nous faire grandir."

Vladimir Petkovic a, bien sûr, relevé les mérites d'Yvon Mvogo. "Yvon a été souverain. Il a été bon sur sa ligne, bon dans le jeu aérien. Il a imposé sa présence. Je tiens à le féliciter pour sa performance."

"Cela restera un moment fort dans ma carrière", concède l'intéressé. Sans doute le meilleur joueur suisse, Yvon Mvogo se félicite d'avoir "réussi de belles choses". "J'ai eu aussi la chance d'être suppléé sur la ligne par Fabian Schär, avoue-t-il. Sur la fin, nous avons vraiment souffert."

"Nous n'aurions dû jamais nous retrouver face à une telle pression, souligne pour sa part Granit Xhaka. Nous n'étions également pas présents dans les duels en première période. Après jusqu'au 2-1, ce fut beaucoup mieux de notre part. Le but était de gagner pour avoir droit à une finale contre la Belgique à Lucerne. Il a été atteint".

Neuer Inhalt Horizontal Line