"Pas facile d'analyser ce match! En fait, ça aurait été plus facile s'il y avait eu 0-0..."

Vladimir Petkovic, évidemment déçu par le 3-3 concédé par la Suisse alors qu'elle menait 3-0 face au Danemark, est toutefois convaincu qu'il y a bien plus de positif que de négatif à retirer de cette rencontre.

"Ce résultat est dur à accepter, reconnaît le sélectionneur. La déception est immense car nous menions de trois longueurs, mais nous devons aussi retenir le positif et le positif est notre performance durant 80 minutes. Nous avons montré du très bon football face à un adversaire de haut niveau."

Le hic est que la Suisse est "restée trop derrière durant les dix dernières minutes et a provoqué des fautes", poursuit Petkovic, en détaillant les trois réussites adverses. "Sur le premier but, nous étions endormis. Sur le deuxième, nous sommes naïfs dans notre façon de jouer le hors-jeu et, sur le troisième, nous devons intervenir avec plus de conviction."

Le Mister a bien évidemment été interrogé sur la sortie de Xhaka à la 79e, qui a semble-t-il complètement désorganisé la Suisse. "Granit ne pouvait plus rester sur le terrain car il souffrait des adducteurs. Il m'avait demandé le changement dix minutes plus tôt."

Le sélectionneur du Danemark, lui, avait le sourire. "Ce soir, avec le scénario de la rencontre, nous passons pour les vainqueurs et les Suisse pour les battus, a relevé Age Hareide. "Il est parfois difficile de comprendre le football. C'était un drôle de match. Au début, nous étions loin loin de l'équipe que nous aspirions être. J'en ai beaucoup parlé à la pause. En deuxième mi-temps, nous avons été meilleurs mais, paradoxalement, la Suisse a marqué deux buts de plus."

Et de conclure: "Notre premier but nous a donné du courage et je crois aussi que la Suisse, qui avait des absences de marque à déplorer, était fatiguée par son match en Géorgie."

Neuer Inhalt Horizontal Line