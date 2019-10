"Nous avons encore notre destin entre nos mains. Nous serons qualifiés si nous gagnons nos trois prochains matches." Vladimir Petkovic n'est pas encore K.O. après la malheureuse défaite de Copenhague.

"Nous devons récupérer le mieux possible pour être d'attaque mardi à Genève, poursuit le Mister. J'espère jouer dans un stade plein. Et que le public genevois soutienne son équipe comme celui de Copenhague a soutenu la sienne !" Cet appel au peuple devrait être entendu dans la mesure où plus de 20'000 billets ont déjà été vendus pour cette rencontre devenue depuis samedi celle de la "survie".

A la sortie des vestiaires, les joueurs suisses avaient vraiment le sentiment de s'être tirés une balle dans le pied. "Si tu n'arrives pas à marquer par la faute d'un gardien adverse en état de grâce, il faut savoir se contenter du point du nul. Un 0-0 aurait été un excellent résultat pour la Suisse", remarque Admir Mehmedi. Yann Sommer déplore une erreur de placement sur le but de Poulsen. "Nous n'étions plus compacts, lâche le gardien. Nous avons tout été trompés par l'appel de Cornelius sur la droite, moi comme les autres. Je tire mon chapeau à Eriksen. S'il voulait vraiment servir ainsi Poulsen, c'est très fort. Mais j'ai le sentiment qu'il ne l'a pas fait exprès..."

"Cela ne sert à rien de bien jouer si la défaite est au bout, lâche Stephan Lichtsteiner. Nous avons mal défendu sur l'action du but. C'est la quatrième fois cette année que nous perdons des matches ou des points dans les ultimes minutes. Il ne faut pas se cacher: Le problème est quelque part dans les têtes." Le capitaine, Admir Mehmedi et Yann Sommer ne baissent toutefois pas les bras. "Nous allons nous relever, souligne le gardien. Ne pas oublier aussi toutes les bonnes choses que nous avons réalisées ce soir. Jusqu'au but, j'ai le sentiment que la Suisse a livré un très beau match." "Il faut rester positif, glisse pour sa part Stephan Lichtsteiner. Une victoire mardi nous remettra sur la bonne voie." "A nous de soigner les détails, de trouver ce petit plus qui peut faire toute la différence", conclut l'attaquant.

