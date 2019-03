La Géorgie, lauréate de son groupe en Ligue des Nations et, de ce fait, qualifiée pour les barrages qui pourraient lui ouvrir les portes de l'Euro 2020, renaît à l'ambition.

Son sélectionneur, Vladimir Weiss, calme toutefois le jeu, à la veille de recevoir l'équipe de Suisse à Tbilissi pour le coup d'envoi des éliminatoires.

Un journaliste géorgien s'est étonné de certaines déclarations des Suisses, estimant être les favoris de cette rencontre. Alors que la Géorgie sort d'une campagne presque parfaite dans la 4e et dernière division de la Ligue des Nations (cinq victoires et un nul). "Non, attendez, il n'est pas possible de comparer la Suisse, huitième du classement FIFA, avec les adversaires que nous avons affrontés, comme le Kazakhstan", recadre le Slovaque.

Celui-ci a paru très amusé quand on lui a relaté la description de son équipe faite en début de semaine par Vladimir Petkovic: une sélection au style russe, donc très physique, avec des touches brésiliennes dans la jouerie. "Merci pour le compliment! Mais, contre la Suisse, nous aurons surtout besoin d'être très disciplinés, tant tactiquement que techniquement", répond Weiss.

Lequel compte sur le soutien - habituel - des quelque 50'000 spectateurs qui suivent généralement les matches de la Géorgie à domicile. "Les supporters sont responsables de 20 à 30% de notre performance", insiste le sélectionneur.

