Déjà victorieuse dix jours plus tôt à Zagreb, Petra Vlhova a infligé mardi soir à Flachau une deuxième "défaite" consécutive à Mikaela Shiffrin en Coupe du monde de slalom.

L'Américaine doit même se contenter du 3e rang. Wendy Holdener a quant à elle échoué au pied du podium sous les projecteurs autrichiens, à 0''50 de la gagnante.

Vainqueur à 48 reprises au total en slalom (un record) alors qu'elle n'a que 24 ans, Mikaela Shiffrin n'avait pas subi deux "échecs" d'affilée dans la discipline depuis plus de deux ans! C'est d'ailleurs déjà Petra Vlhova qui avait remporté les deux slaloms en question (en mars 2017 à Aspen puis en novembre à Levi).

Depuis, Mikaela Shiffrin a réalisé des séries de cinq, sept et six victoires d'affilée en slalom, séries entrecoupées d'une élimination (en janvier 2018 à Lenzerheide) et d'une 2e place enregistrée à... Flachau l'an dernier. Là aussi, c'est à chaque fois Petra Vlhova qui a pris le relais.

La Slovaque et l'Américaine ont d'ailleurs remporté les 25 derniers slaloms disputés en Coupe du monde. Mardi, Petra Vlhova a nettement pris le dessus sur Mikaela Shiffrin, comme dix jours plus tôt à Zagreb. La Slovaque a devancé de 0''10 Anna Swenn Larsson (2e) pour cueillir son 12e succès sur le Cirque blanc, le 7e en slalom.

Holdener à 0''07 de Shiffrin

Cinquième de la première manche, Wendy Holdener a pris tous les risques sur le second parcours. La Schwytzoise s'est d'ailleurs emparée de la tête avec une marge de 1''11 sur la leader provisoire Katharina Truppe (6e mardi). Mais elle a concédé au final 0''07 à Mikaela Shiffrin, elle qui avait déjà terminé 4e à Zagreb.

Michelle Gisin n'a en revanche pas trouvé le bon rythme sur un deuxième tracé plus tournant que le premier. Sixième de la manche initiale, elle a reculé au 9e rang, concédant 2''60 à Petra Vlhova. L'Obwaldienne reste 5e d'un classement de la discipline toujours mené par Mikaela Shiffrin, à égalité avec Wendy Holdener.

Aline Danioth, qui a réussi ses deux meilleurs résultats en carrière lors des deux derniers slaloms (7e à Lienz et 8e à Zagreb), est quelque peu rentrée dans le rang. L'Uranaise obtient néanmoins une bonne 12e place. Quatrième Suissesse présente en finale, la Haut-Valaisanne Elena Stoffel s'est pour sa part classée 18e.

