Ce contenu a été publié le 24 septembre 2018 10:30 24. septembre 2018 - 10:30

L'aventure de Stefanie Vögele à Tachkent s'arrête déjà. L'Argovienne a été éliminée au 1er tour par Anastasia Potapova en trois manches (6-4 6-7 (3/7) 3-6).

Face à la 132e joueuse mondiale, Vögele a pourtant donné l'impression de pouvoir passer le cap de ces 16es de finale. Elle avait gagné le premier set, remportant cinq jeux consécutifs.

Mais, après avoir failli dans le tie-break d'une seconde manche dominée par la Russe, la Suissesse (WTA 75) aurait dû être plus consistante au service dans le set décisif. Elle a même breaké et mené 3-0, avant de s'écrouler totalement. Potapova a alors emporté la mise sur les six derniers jeux de la partie.

L'échec est cuisant pour Vögele, qui abordait ce tournoi en tant que tête de série numéro 4.

