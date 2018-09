Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

23 septembre 2018 - 18:38

"Nous avons réalisé un match complet, que dire de plus?" Steve Von Bergen affichait comme tous les Young Boys un très large sourire au sortir de la démonstration 7-1 contre Bâle.

Un FCB qui n'avait plus connu pareille déroute en championnat depuis dix-sept ans et un très sec 8-1 encaissé contre Sion. "Nous avions perdu 5-1 à Bâle en fin de saison dernière, juste après le titre, et nous y étions allés encore en mode festif, se souvient Von Bergen. Nous avions donc à coeur de rétablir les choses."

Pour le défenseur neuchâtelois, ce succès démontre bien l'état d'esprit actuel dans les rangs bernois, mais aussi la qualité de l'effectif. "Sept buts inscrits par sept joueurs différents", précise le capitaine, faisant écho à ce qu'avait déclaré quelques minutes plus tôt Miralem Sulejmani, l'auteur du 2-0.

"Je ne trouve pas les mots, je suis tellement heureux, a lâché Loris Benito. Nous avons été solides, efficaces, bons sur les balles arrêtées, bref tout s'est passé selon nos plans."

Tout l'inverse du discours de Marcel Koller, le coach du FCB. "Nous avons bien commencé, notre première demi-heure a été bonne. Puis nous prenons un but, sur balle arrêtée, ces balles arrêtées qui sont toujours si importantes dans les matches au sommet..." Puis tout s'est délité, et Koller de regretter le manque d'impact de son équipe dans les duels, les erreurs défensives, les baisses de concentration.

