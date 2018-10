Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 octobre 2018 08:05 19. octobre 2018 - 08:05

Lombard Odier ne gèrera plus de clientèle privée aux Etats-Unis. Le groupe bancaire genevois a cédé son portefeuille américain de gestion de fortune à une filiale de la banque zurichoise Vontobel, Vontobel Swiss Wealth Advisors.

Le montant de la transaction n'est pas détaillé.

La clôture de la transaction est prévue pour le premier semestre 2019. Vontobel financera cette opération avec ses fonds propres, précisent vendredi les deux établissements dans un communiqué.

Vontobel prendra également en charge tout client privé basé aux Etats-Unis disposant d'un mandat de courtage auprès de Lombard Odier qui souhaiterait, dans le cadre de cette transaction, le convertir en un mandat de gestion discrétionnaire ou de conseil.

La banque privée genevoise gère à ce jour près de 600 millions de francs pour les clients privés américains. Les mandats de courtage, pilotés depuis une filiale à Montréal, représentent un volume de 600 millions. A fin juin, Lombard Odier affichait une masse sous gestion totale de 274 milliards de francs.

Dans le cadre de cette transaction, les chargés de clientèle basés dans la Belle Province vont rejoindre le groupe zurichois à New York.

En vertu d'un accord signé entre les deux partenaires, Lombard Odier aiguillera désormais ses éventuels futurs clients privés domiciliés aux Etats-Unis vers Vontobel, si ceux-ci recherchent un gestionnaire de fortune suisse enregistré auprès du régulateur américain (SEC).

"Avec l'acquisition de l'activité de gestion discrétionnaire et d'advisory de Lombard Odier pour ses clients résidents aux Etats-Unis, nous allons soutenir notre croissance organique dans cette région", affirme Georg Schubiger, responsable de Vontobel Wealth Management, cité dans le communiqué.

Vontobel Swiss Wealth Advisors est une filiale à 100% du groupe Vontobel et enregistrée auprès de la SEC. La société dispose d'équipes de gestion à Genève, Zurich et New York.

Fondé en 1796, Lombard Odier compte 27 bureaux dans 23 pays et emploie 2450 personnes.

Neuer Inhalt Horizontal Line