Le programme de prévention "Sortir Ensemble et se Respecter" vise à promouvoir des rapports sains et équilibrés dès les premières relations amoureuses. Destiné aux jeunes de 13 à 16 ans, il sera lancé par l'Office valaisan de l'égalité et de la famille en novembre.

Des études montrent que les relations amoureuses entre jeunes sont fréquemment empreintes de violence. C'est ce qu'a indiqué la chancellerie valaisanne dans un communiqué mercredi.

Par exemple, dans les cantons de Vaud et de Zurich en 2015, 5% des jeunes de 15-16 ans en couple avaient subi des violences physiques. 4% d'entre eux avaient subi des violences sexuelles et 31% une forme abusive de contrôle de la part de leur partenaire.

Le programme valaisan est une version adaptée du programme américain "Safe Dates", qui a fait ses preuves. Un projet pilote a également déjà été mené dans neuf institutions vaudoises.

La formation, qui coûte 50 francs par personne, est composée de neuf sessions d'une heure et demie. Une séance d'introduction est prévue le 7 novembre à Martigny.

