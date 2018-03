Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi. Malgré la publication d'indicateurs et de résultats d'entreprises solides, elle a finalement été sapée par les craintes de voir la Chine brider sa croissance. Le Dow Jones a perdu 0,02% et le Nasdaq 0,77%.

L'indice Dow Jones a cédé 2,49 points à 11'822,80 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a abandonné 0,13% ou 1,66 point à 1280,26 points, tandis que le composite du Nasdaq abandonnait 0,77% ou 21,07 points à 2704,29 points.

