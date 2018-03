Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 février 2018 22:31 12. février 2018 - 22:31

Après avoir connu sa plus forte baisse hebdomadaire en deux ans, la Bourse de New York a fini en hausse lundi pour sa deuxième séance consécutive (archives).

Wall Street a terminé en nette progression lundi. Elle a démarré la semaine en force après une lourde chute la semaine dernière, soutenue par la forte progression des cours d'Apple et Boeing.

Selon les résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a pris 1,70%, ou 410,37 points, à 24'601,27 points. Le Nasdaq a avancé de 1,56%, ou 107,47 points, à 6981,96 points. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,39%, ou 36,45 points, à 2656,00 points.

"L'oeil du cyclone est derrière nous. Les marchés ont montré des signes solides et ont maintenu leurs gains durant toute la séance", a réagi Peter Cardillo de First Standard Financial.

Locomotives de Wall Street, les membres du Dow Jones, Apple (+4,03% à 162,71 dollars) et Boeing (+3,30% à 343,80 dollars), ont porté cette progression. "Le marché revient à des considérations plus fondamentales, les résultats d'entreprises sont bien orientés et nous attendons des données économiques fournies cette semaine", a noté William Lynch, de Hinsdale Associates.

Grand plan d'infrastructures

La présentation par Donald Trump de son grand plan d'infrastructures a en outre dynamisé les secteurs de l'industrie et des matériaux. Tous deux ont affiché de fortes hausses au sein de l'indice S&P 500 (+1,57% et +2,09%).

Selon ce plan qui nécessite l'approbation du Congrès, l'Etat fédéral devrait consacrer 200 milliards de dollars sur la décennie pour améliorer routes, autoroutes, ponts et même construire des réseaux numériques à large bande, sur un total compris entre 1500 et 1700 milliards de dollars.

Par ailleurs, "le marché obligataire s'est affaibli durant la séance, ce qui a libéré la voie aux actions", a noté M. Cardillo. Après être monté dans la nuit à un plus haut depuis quatre ans à 2,893%, le taux de rendement des bons du Trésor à 10 ans se stabilisait à 2,855%, contre 2,851% vendredi soir, tandis que celui à 30 ans baissait à 3,144%, contre 3,160% vendredi.

La première hausse en six séances des cours du pétrole à New York a également permis aux valeurs du secteur de l'énergie au sein du S&P 500 (+1,65%) d'avancer.

Wall Street a ainsi repris une partie des pertes cumulées la semaine dernière. Le violent retour de la volatilité sur les marchés avait alors fait vivre à l'indice Dow Jones sa plus forte chute depuis début 2016 avec -5,2%.

