Ce contenu a été publié le 16 février 2018 22:42 16. février 2018 - 22:42

Vendredi, la Bourse de New York a terminé en ordre dispersé après une semaine de forte progression (archives).

Wall Street a terminé en ordre dispersé une semaine de forte progression vendredi. Les investisseurs ont effectué leur retour sur les marchés après les avoir boudés la semaine précédente.

Selon les résultats définitifs, le Dow Jones Industrial Average a pris 0,08% ou 19,01 points à 25'219,38 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique a reculé de 0,23% ou 16,96 points à 7239,47 points. L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,04%, ou 1,02 point, à 2732,22 points. Le Dow Jones et le S&P 500 ont affiché leur sixième séance de hausse consécutive.

Sur la semaine, le Dow Jones a avancé de 4,25%, sa plus forte progression hebdomadaire depuis novembre 2016, le Nasdaq a pris 5,31%, au plus haut depuis 2011, et le S&P 500 a gagné 4,51%, sa meilleure semaine depuis 2013.

"L'explication principale à cette très bonne semaine est la chute de la volatilité qui a encouragé le retour des courtiers sur le marché", a estimé Karl Haeling de LBBW.

Le marché obligataire se détendait nettement: le rendement de la dette américaine à 10 ans reculait à 2,867% contre 2,910% la veille. Il avait culminé jeudi en séance à 2,94%, un plus haut en quatre ans. Celui sur la dette à 30 ans baissait à 3,126% contre 3,164% la veille.

