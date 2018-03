Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 février 2018 22:52 28. février 2018 - 22:52

Wall Street a terminé dans le rouge mercredi, la fébrilité regagnant les investisseurs à la toute fin d'un mois de février particulièrement chahuté. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a abandonné 1,50% ou 380,83 points à 25'029,20 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est replié de 0,78% ou 57,35 points à 7273,01 points. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,11% ou 30,45 points à 2713,83 points.

Après quelques jours violents début février, qui ont fait perdre plus de 10% au Dow Jones et au S&P 500, la Bourse de New York est parvenue cahin-caha à se redresser. La perte mensuelle se limite sur le mois à 4,3% pour le Dow Jones, à 1,9% pour le Nasdaq et à 3,9% pour le S&P 500.

Signe de la nervosité du marché, "on a observé quatre séances au cours desquelles la différence entre les points le plus haut et le plus bas était supérieure ou égale à 4%, ce qui est plus qu'au cours des cinq dernières années réunies", a relevé Howard Silverblatt de S&P Dow Jones Indices. Les investisseurs "sont perturbés par la hausse des taux d'intérêt", selon Jack Ablin de Cresset Wealth Advisors.

Alors que l'inflation montre des signes d'accélération aux Etats-Unis, certains craignent que la banque centrale américaine (Fed) décide de relever plus rapidement que prévu ses taux d'intérêt pour la garder sous contrôle.

Résultat: le taux d'emprunt à dix ans des Etats-Unis s'est rapproché plus tôt dans le mois du seuil symbolique des 3%. Il évoluait mercredi vers 22h20 (en Suisse) à 2,864% contre 2,893% la veille, tandis que celui à 30 ans baissait à 3,125% contre 3,159% à la précédente clôture.

