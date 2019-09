La délégation suisse a vécu une première journée pour le moins compliquée aux Mondiaux de Doha.

La perchiste Angelica Moser est ainsi la seule des sept représentants de Swiss Athletics à avoir passé un tour! Julien Wanders (sur 5000 m) et Kariem Hussein (sur 400 m haies) ont tous deux connu l'élimination dès les séries en fin de journée.

Le Genevois s'est classé 11e de la première des deux séries en 13'38''95, alors que seuls les cinq premiers de chaque course ainsi que les cinq meilleurs temps ont décroché leur qualification. Il a lâché prise dans l'avant-dernier tour.

"C'est un résultat vraiment décevant, car je voulais disputer la finale. Mais j'ai raté ma course", a-t-il expliqué. "J'avais de bonnes jambes au départ. L'idée, c'était de mettre un bon rythme pour passer au temps dans le pire des cas", a poursuivi le recordman d'Europe du semi-marathon, qui a mené la course dès le 2e tour.

"Mais les autres n'ont pas joué le jeu", a enchaîné Julien Wanders, qui espérait que d'autres coureurs cherchent à accélérer la cadence. "Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est une course individuelle, et je l'ai bien compris", a glissé le Genevois, qui s'est accroché jusqu'au bout. "Mais mes jambes ne répondaient plus."

Julien Wanders a désormais une bonne semaine devant lui pour préparer le 10'000 m, sur lequel ses chances de briller semblent plus grandes. "Je vais d'abord devoir récupérer mentalement après ce 5000 m. Mais je vais rebondir, et ferai le 10'000 m à fond" le dimanche 6 octobre, a-t-il conclu.

Le Thurgovien Kariem Hussein a pour sa part dû se contenter du 6e rang de la troisième série du 400 m haies, remportée par le Qatari Abderrahman Samba en 49''08. Avec un chrono de 50''62, le champion d'Europe 2014 ne pouvait déjà plus espérer être repêché au temps avant même les deux dernières séries...

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis Les élections nationales auront lieu dans trois semaines. Nous aimerions savoir quels sont selon vous les défis politiques prioritaires et pour quel parti vous voteriez aujourd'hui. L’enquête ne prend qu’environ 10 minutes.