Les Etats-Unis pensent toujours pouvoir aboutir à la "dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord" d'ici à la fin du mandat du président Donald Trump, en janvier 2021. Le sommet avec Kim Jong-un s'est pourtant achevé sur un échec.

S'appuyant sur de nouvelles images satellitaires, des experts américains ont rapporté en outre jeudi que le site de Sohae, qui comprend un pas de tir et une installation d'essais de moteurs de fusée, avait été rapidement reconstruit. Il est désormais "revenu à son statut opérationnel normal". Son démantèlement était pourtant l'une des rares promesses concrètes faites ces derniers mois par le dirigeant nord-coréen.

Sans démentir le regain d'activité à Sohae, un haut responsable du département d'Etat américain a assuré jeudi que le gouvernement américain n'était "parvenu à aucune conclusion précise sur ce qui se passe là-bas".

"Nous regardons en temps réel les développements à Sohae", a-t-il expliqué, mais "nous ne savons pas pourquoi ils font cela" et "nous allons clairement réclamer des clarifications sur les raisons" de la reconstruction.

Décisions rapidement réversibles

Pour autant, le diplomate a dressé un tableau optimiste de la situation, alors qu'à Hanoï, à la fin février, le président américain Donald Trump et Kim Jong-un, qui se rencontraient pour la deuxième fois, ont échoué à parvenir à un accord, même partiel, de dénucléarisation de la Corée du Nord.

"Nous pensons toujours" que "la dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord", selon une définition très exhaustive, "peut être atteinte au cours du premier mandat du président", qui s'achèvera en janvier 2021, a assuré le responsable, sous couvert de l'anonymat.

Prié de dire quel serait le dernier délai pour parvenir à un accord afin que cet objectif puisse être tenu, il a seulement répondu: "Le plus vite possible, car nous savons que, chaque jour qui passe, le défi est plus grand et la menace que représente la Corée du Nord ne se dissipe pas".

Pyongyang reconnaît aussi un échec

Dans l'immédiat, les équipes des deux pays doivent s'offrir "un temps de réflexion", a poursuivi le diplomate, sans dire si le contact direct avait été renoué. Selon les experts du CSIS, la reconstruction du site de Sohae "démontre" pourtant que la Corée du Nord peut rapidement "rendre réversibles toutes les actions prises pour démanteler son programme d'armes de destruction massive".

De son côté, l'agence de presse officielle nord-coréenne a pris acte pour la première fois, vendredi, de l'échec du récent sommet. "L'opinion publique ici et à l'étranger (...) éprouve des regrets, blâmant les Etats-Unis pour le sommet qui a pris fin sans un accord", écrit dans un éditorial l'agence KCNA qui n'avait pas mentionné jusqu'à présent l'échec de la rencontre de Hanoï.

Neuer Inhalt Horizontal Line