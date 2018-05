Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

14 mai 2018 - 10:05

Les Washington Capitals sont proches se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley, pour la deuxième fois de leur histoire après 1998.

Ils ont remporté l'Acte II de leur demi-finale contre Tampa Bay 6-2, soit leur deuxième succès à l'extérieur en deux jours, et mènent donc 2-0 dans la série.

Le Danois Lars Eller et le Russe Andrey Kuznetsov, auteurs chacun d'un but et de deux assists, ainsi que le portier Braden Holtby (33 arrêts) ont été les principaux artisans de ce deuxième succès. Les deux prochains matches ont lieu à Washington.

