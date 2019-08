Les Etats-Unis ont annoncé mercredi le renouvellement de certaines autorisations-clés pour trois projets du programme nucléaire civil iranien, malgré leur retrait de l'accord de 2015. Parallèlement, ils ont aussi imposé des sanctions au chef de la diplomatie.

Comme lors du précédent renouvellement en mai, le département d'Etat américain a minimisé ce geste en insistant sur la prolongation de "restrictions" imposées au printemps. Le secrétaire d'Etat Mike Pompeo "a prolongé aujourd'hui les restrictions au programme nucléaire du régime iranien", a déclaré sa porte-parole Morgan Ortagus dans un communiqué.

Cela permettra selon elle "de continuer à surveiller" les actes de Téhéran pour "réduire les risques de prolifération et limiter la capacité de l'Iran à diminuer le laps de temps nécessaire pour fabriquer un arme nucléaire". En réalité, derrière ces limitations, il s'agit de prolonger les dérogations pour trois projets en cours dans le secteur du nucléaire civil iranien, sans vocation militaire, a confirmé le département d'Etat.

Il s'agit, outre la centrale de Bouchehr, du réacteur à eau lourde d'Arak, qui a été modifié sous le contrôle de la communauté internationale de manière à rendre impossible la production de plutonium à usage militaire, et du site souterrain d'enrichissement de Fordo.

"De très très près"

Un débat avait lieu au sein de l'administration de Donald Trump sur ces dérogations, les faucons estimant qu'après le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018, il aurait été logique d'y mettre un terme pour accroître encore la pression sur Téhéran.

Mais la ligne plus "modérée" l'a emporté pour l'instant, pour ne pas froisser encore plus les autres signataires du texte de 2015 (Chine, Russie, Allemagne, France et Royaume-Uni) alors que les tensions sont déjà à leur comble entre Etats-Unis et Iran.

"Il s'agit d'une prolongation de courte durée, de seulement 90 jours", a relativisé John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale du président Trump, l'un des faucons dans son entourage. "Nous regardons de très très près ces activités nucléaires, elles restent sous supervision quotidienne", a-t-il insisté sur la chaîne Fox Business.

"Visage du régime"

Cette annonce intervient alors que Washington a, parallèlement, imposé mercredi des sanctions au chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif. Il "est le visage du régime qui répand à l'étranger la propagande et les campagnes de désinformation favorables au programme nucléaire de Téhéran, à ses missiles balistiques et à ses réseaux terroristes", a déclaré un haut responsable de l'administration ayant requis l'anonymat.

Ces sanctions contre M. Zarif ne sont pas une surprise: en annonçant fin juin imposer des sanctions "dures" au Guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, le président Donald Trump avait prévenu que le ministre iranien des affaires étrangères subirait "bientôt" le même sort.

Les sanctions prévoient le gel de tous les actifs que M. Zarif possèderait aux Etats-Unis et interdit toute transaction avec lui, a précisé le Trésor américain dans un communiqué. Washington cherchera aussi à empêcher les voyages de M. Zarif à l'étranger, même si l'administration américaine ne l'empêchera pas de participer aux activités de l'ONU à New York.

"Aucun effet"

Le chef de la diplomatie iranienne a affirmé que ces sanctions n'auraient "aucun effet" sur sa famille et lui. "Je n'ai aucune propriété ni aucun actif en dehors de l'Iran", a-t-il tweeté. "Merci de me considérer comme une telle menace", a-t-il ajouté sur un ton visiblement sarcastique.

Des voix se sont élevées aux Etats-Unis contre cette décision qui paraît fermer la porte au dialogue avec Téhéran. "Le fait de sanctionner des diplomates affaiblit la diplomatie", a ainsi tweeté le sénateur républicain Rand Paul, qui avait tenté d'entamer une médiation avec l'Iran.

