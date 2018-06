Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 juin 2018 16:16 18. juin 2018 - 16:16

Stan Wawrinka (ATP 261) a bien commencé sa saison sur gazon. Au premier tour du tournoi du Queen's, le Vaudois a facilement battu le Britannique Cameron Norrie (ATP 80) 6-2 6-3.

Le contact avec le gazon londonien fut plutôt bref pour celui qui est désormais retombé à la 261e place au classement ATP. Wawrinka a classé l'affaire sur sa première balle de match en 56 minutes. Avec un service au point, 13 aces et 86% des points gagnés derrière sa première balle, le Vaudois s'est fait plaisir face au gaucher né à Johannesburg.

Il n'a pas eu la moindre balle de break à écarter et est parvenu à ravir à trois reprises la mise en jeu adverse. Au cours du deuxième set, "Stan The Man" a profité de sa première et seule occasion pour breaker.

Ce succès fait du bien après la défaite au premier tour à Roland-Garros et le forfait annoncé à Bastad et Gstaad. Au prochain tour, Wawrinka sera opposé au vainqueur de la partie entre le Britannique Jay Clarke et Sam Querrey.

