Stan Wawrinka et Roger Federer affichaient une belle sérénité à l'heure d'affronter la presse après leur 2e tour à Roland-Garros. Mais "ce n'était qu'un 2e tour", a rappelé le Vaudois.

Le vainqueur de l'édition 2015, qui a écrasé Cristian Garin 6-1 6-4 6-0, s'attendait-il à un match aussi facile face à un joueur qui pointe au 37e rang mondial et a gagné deux titres sur terre battue ce printemps? "Quand je rentre sur le court, je m'attends toujours à un match difficile. Je savais qu'il jouait bien, notamment ces derniers mois", a-t-il répondu.

"Je suis très content. Cela a été un match très complet, très solide du début à la fin. Je me sentais bien, j'ai très bien bougé, j'étais super agressif quand il le fallait", a poursuivi Stan Wawrinka, avant de calmer le jeu. "C'était un bon match. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer deux jours plus tard. Je suis très content de ma performance, mais ce n'était qu'un 2e tour", a expliqué le Vaudois, qui affrontera Grigor Dimitrov vendredi.

Vainqueur en trois sets également (6-4 6-3 6-4) d'Oscar Otte, Roger Federer était encore plus détendu à l'heure d'entamer sa conférence de presse, juste après celle du Vaudois. La réponse du Bâlois à la première question qui lui a été posée en suisse-allemand a ainsi duré... six minutes. Sans doute un record pour lui.

L'homme aux 20 titres du Grand Chelem, contraint à un bain de foule pour se rendre au centre des médias, s'est encore une fois dit impressionné par l'accueil qui lui est réservé. "C'est particulier. Cela me rend heureux de voir que les gens sont fous de tennis, qu'ils ont envie de me voir jouer, de me voir gagner peut-être aussi", a-t-il souri.

"Cela me donne beaucoup d'énergie. Tu sens que les gens sont vraiment excités à l'idée de me voir. Ce n'était pourtant pas un match en cinq sets. C'était juste un match face au 145e mondial (réd: 144e en fait). Les gens pensaient bien que j'allais le gagner, mais ils chantaient mon nom. C'est vraiment un moment particulier que je vis ici cette année. Mais je reste concentré pour la suite", a lâché Roger Federer, qui se frottera à Casper Ruud au 3e tour.

