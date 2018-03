Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 novembre 2011 20:18 05. novembre 2011 - 20:18

Tennis - Cette dixième défaite contre Roger Federer, Stanislas Wawrinka risque de la garder en travers de la gorge pendant quelques jours. Il y avait la place pour passer en demi-finale des Swiss Indoors.

"J'avais deux objectifs en entrant sur le court: jouer de manière très agressive et relancer le plus souvent en lift, explique le Vaudois. C'est dommage, il ne m'a pas manqué grand chose aujourd'hui. Peut-être un manque d'efficacité sur mon revers". Il revient, bien sûr, sur l'issue déterminante du tie-break du premier set. "J'aurais pu mener 3/0. Roger mène 5/1, je reviens à 5/4. Je tente alors un service-volée mais il me surprend en retour..."

Stanislas Wawrinka, qui voit Roger Federer gagner la finale en deux sets, disputera la semaine prochaine son dernier tournoi de l'année à l'occasion du Masters 1000 de Paris-Bercy. Il entrera en lice mardi contre le géant américain John Isner. "On connaît Isner. Cela sera du 50-50", lâche-t-il en espérant que la réussite qui l'a un peu boudé contre Federer soit cette fois de son côté.

Neuer Inhalt Horizontal Line