Reverra-t-on l'an prochain à Tokyo le double en or formé par Roger Federer et par Stan Wawrinka ?

A défaut de défendre les couleurs suisses en Coupe Davis et à l'ATP Cup, les deux hommes pourraient faire à nouveau cause commune aux Jeux.

On le sait, Roger Federer a annoncé la semaine dernière son intention de disputer les prochains Jeux olympiques. "J'aimerais bien les jouer, lâche de son côté Stan Wawrinka. L'envie est là. Maintenant, je dois affiner mon calendrier pour 2020 avec mon team."

Titrés en double en 2008 à Pékin, le Vaudois et le Bâlois auront besoin d'une invitation pour disputer les prochains Jeux. "J'ignore quels sont les critères exigés pour bénéficier d'une wild card", glisse Stan Wawrinka, qui ne disputera pas le prochain match de Coupe Davis de l'équipe de Suisse, agendé les 6 et 7 mars 2020 au Pérou, même si cette rencontre devait lui permettre d'obtenir son sésame pour Tokyo.

Roger Federer et Stan Wawrinka ne sont pas les seuls joueurs qui seront dans l'attente d'une wild card pour disputer les Jeux olympiques. Kei Nishikori se retrouve, en effet, dans une position similaire. Il y a donc du monde au portillon. Mais on voit mal comment le Comité international olympique (CIO) et la Fédération internationale de tennis (ITF) pourraient fermer la porte à ces trois joueurs, tous trois au bénéfice de contrats avec des équipementiers japonais. Lesquels ne manqueront pas de peser de tout leur poids sur les deux instances.

On le sait, Stan Wawrinka sera le seul joueur de renom à ne pas disputer la première édition de l'ATP Cup qui se déroulera à Perth, Brisbane et Sydney en début de saison 2020. "Je suis sous contrat avec le tournoi de Doha qui se déroulera simultanément", précise-t-il pour justifier cette absence qui "condamne" Roger Federer à évoluer au côté de Henri Laaksonen.

Avant de se rendre au Qatar en janvier, Stan Wawrinka participera à la mi-décembre à une exhibition en Arabie Saoudite qui réunira également Daniil Medvedev, David Goffin et Fabio Fognini. Cette exhibition s'intègre, assure le Vaudois, parfaitement dans sa préparation pour l'année 2020. "Elle me permettra de rencontrer de bons joueurs après avoir terminé le bloc physique de mon entraînement", précise-t-il.

