"Je n'avais jamais aussi bien joué depuis mon opération en 2017!" Stan Wawrinka partage le ressenti de tous les observateurs: ce match contre Daniil Medvedev fut l'un des plus beaux de sa carrière.

"Cette victoire récompense le travail fourni ces derniers mois. Je me suis posé les bonnes questions à l'intersaison sur mes envies et sur mes objectifs, explique-t-il après son succès en cinq sets face au Russe en 8e de finale de l'Open d'Australie. Je me suis efforcé d'être honnête avec moi-même. Je me suis remis la tête à l'endroit."

Et avec son team, il a fait ce qu'il fallait pour se présenter à Melbourne dans les meilleures dispositions tant sur le plan physique que sur le plan du tennis. "Je bouge mieux sur le court que l'an dernier, dit-il. Et mes sensations avant les trois coups du tournoi étaient vraiment excellentes."

Sur le match, Stan Wawrinka admet avoir connu un moment délicat après le premier set. "J'ai un peu perdu confiance en mon coup droit, avoue-t-il. Mais je savais que cette partie avec Daniil Medvedev allait être un dur combat." Il lui reste maintenant à enchaîner. Chose qu'il n'avait pas pu faire l'an dernier à Paris et à New York après ses succès contre Strefanos Tsitsipas et Novak Djokovic. "Les bases aujourd'hui sont plus élevées que l'an dernier", glisse-t-il pour suggérer que son parcours à Melbourne est loin d'être terminé.

Mercredi, Stan Wawrinka livrera son 18e quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. "Un chiffre qui veut tout de même dire que ma carrière est belle", sourit-il. Une carrière qui est loin d'être terminée même s'il fêtera ses 35 ans dans deux mois. "Je dois maintenir ce que je fais jour après jour. Ne jamais lâcher, poursuit-il. Mais je sais quel bouton allumer pour repartir."

Le Vaudois ne pouvait pas, bien sûr, ne pas revenir sur la tragique disparition de Kobe Bryant qu'il avait évoquée sur les réseaux sociaux. "Il était une légende. Il a marqué toute une génération, lâche-t-il. Il était l'une des rares personnes avec lesquelles j'ai tenu à me faire photographier." Ce fut en 2008 à l'occasion des Jeux de Pékin, où les deux hommes avaient cueilli l'or.

