23 juin 2018

Le sort a réservé une sacrée affiche au 1er tour à Eastbourne la semaine prochaine: elle mettra aux prises Stan Wawrinka à Andy Murray.

Tous deux au bénéfice d'une invitation, le Vaudois et le Britannique ont décidé de jouer sur le gazon anglais afin de bénéficier d'une ultime préparation avant Wimbledon, programmé dès le 2 juillet.

Pour mémoire, Andy Murray a renoué cette semaine avec la compétition au Queen's, après quasiment une année d'absence (blessure à une hanche). Battu au 1er tour, non sans avoir pris un set à Nick Kyrgios, l'Ecossais a encore besoin de se tester avant Wimbledon.

Il en est de même pour Stan Wawrinka, lui aussi en manque de matches sur gazon, battu au 2e tour cette semaine au Queen's par Sam Querrey.

Wawrinka et Murray ont disputé leur 18e et dernier duel en date l'année dernière en demi-finale à Roland-Garros, où le Vaudois s'était imposé en cinq manches. C'était toutefois une autre époque. Handicapés par les blessures durant plusieurs mois, Wawrinka et Murray sont tombés dans les profondeurs du classement ATP, respectivement à la 261e et 156e place.

