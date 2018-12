Wawrinka face à Khachanov

Stan Wawrinka (ATP 66) aura fort à faire pour son entame de saison à Doha. Le Vaudois se mesurera au 1er tour au Russe Karen Khachanov (ATP 11), avec qui il jouera le double au Qatar.

Tête de série no 3 du tableau, Karen Khachanov a conclu la saison 2018 en beauté en s’adjugeant le Masters 1000 de Paris-Bercy grâce à un succès sur Novak Djokovic en finale. Le Russe de 22 ans avait subi quelques semaines plus tôt la loi de Stan Wawrinka, en 8e de finale à St-Pétersbourg, pour leur seul précédent affrontement. Le vainqueur de leur deuxième duel pourrait bien retrouver Roberto Bautista Agut (ATP 24) en quart de finale, avant une possible demi-finale face au no 1 mondial Novak Djokovic.

Stan Wawrinka n’a plus joué depuis le 8 octobre et une défaite subie au 1er tour à Shanghaï face au futur finaliste Borna Coric. L’ex-no 3 mondial avait ensuite renoncé aux Swiss Indoors de Bâle puis à Paris-Bercy, en raison d’une douleur au dos. Il n’a par ailleurs plus disputé le tournoi de Doha depuis son édition 2008, dont il avait atteint la finale.

