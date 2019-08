Stan Wawrinka n'a pas passé le cap du 2e tour au Masters 1000 de Cincinnati. Le 23e joueur mondial a subi la loi du Russe Andrey Rublev (21 ans) en deux sets 6-4 6-4.

Comme la semaine dernière à Montréal, Wawrinka n'a pas confirmé après une victoire contre Grigor Dimitrov. Face à Rublev, pourtant seulement 70e joueur mondial, il a craqué seulement deux fois. Mais cela pèse lourd.

Au premier set déjà, alors qu'il venait de se procurer deux balles de break à 3-3, le Vaudois n'a pas su les concrétiser. Et puis, sur le jeu de service qui a suivi, il est passé complètement au travers pour encaisser un break blanc. Et la manche par la même occasion.

Le second set? Pas mieux et même pire. Puisque le numéro deux suisse a perdu son engagement encore plus vite. Et malgré trois opportunités de revenir dans le match par la suite, il a dû accepter une défaite logique, compte tenu de ses difficultés au service (seulement 46% de premières balles passées).

Le résident de Saint-Barthélémy manque donc l'occasion d'aller défier Roger Federer en 8es de finale. Le Bâlois sera ainsi opposé à Rublev, qu'il n'a jamais affronté.

Neuer Inhalt Horizontal Line