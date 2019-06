Stan Wawrinka est finalement parvenu à passer le 1er tour du tournoi ATP 500 du Queen's. Le Vaudois s'est débarrassé en deux sets 6-3 6-3 du Britannique Daniel Evans (ATP 63).

Le retour sur gazon de Stan Wawrinka n'a rien d'aisé. Lui a qui vu son match annulé mardi et reporté à mercredi, il a encore une fois été contrarié par les intempéries londoniennes. Interrompue pendant plus de trois heures, la partie a contraint le 19e joueur mondial à se reposer sur son expérience et son calme. Alors qu'il menait 5-3, service à suivre, les deux joueurs ont été renvoyés au vestiaire après trente-trois minutes de match. Dur à digérer, mais Wawrinka y est parvenu.

Avant ça, il avait été sérieux sur son service, malgré deux balles de break contre lui (qu'il a sauvé), et avait affiché beaucoup de réalisme sur celui de l'Australien (un set remporté sur la seule opportunité qui s'est présentée).

Solide, mais parfois réticente à avancer dans le terrain, la tête de série numéro 7 a néanmoins fait suffisamment pour arriver à bout de ce match interminable malgré les 1h11' passées sur le court, seulement. Son agressivité en début de deuxième manche a fait mouche, puisqu'elle lui a permis de breaker rapidement à 1-1. Et le numéro trois britannique n'a pas eu beaucoup de solutions à proposer pour déborder le Suisse.

En 8e de finale, Wawrinka affrontera le Français Nicolas Mahut. 191e joueur mondial, celui qui est âgé de 37 ans s'est qualifié pour le tournoi, avant de battre 6-3 7-6 (7/2) l'Américain Francis Tiafoe pour ses débuts dans le tableau principal lundi. Il aura donc bénéficié d'un repos auquel n'a pas eu le droit le Suisse.

