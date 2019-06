La route de Stan Wawrinka (ATP 19) au Queen's s'est arrêtée. Le Vaudois a été dominé en huitièmes de finale par le Français Nicolas Mahut (ATP 191) 3-6 7-5 7-6 (7/2).

Le 19e joueur mondial peut nourrir passablement de regrets. Alors qu'il avait la partie en main dans la manche finale et qu'il n'avait "plus qu'à" conclure sur son service, le Vaudois a connu une baisse de régime. La même que celle qui lui a coûté le deuxième set.

Le service s'est fait moins efficace et Mahut n'a pas manqué l'occasion de recoller au score (5-5) sur son unique possibilité de breaker. La partie s'est jouée au tie-break et là encore l'Angevin s'est montré le plus déterminé. Mini-break d'entrée, percussion au filet, Mahut n'a pas laissé Wawrinka reprendre ses esprits.

Le Vaudois avait pourtant très bien commencé son match en maîtrisant la première manche et en ne laissant que trois points à son adversaire. Tout indiquait que le droitier de St-Barthélemy était sur la bonne voie dans le deuxième set, mais un événement est venu perturber le triple vainqueur en Grand Chelem.

A 2-2 sur son service, Nicolas Mahut s'est fait une belle frayeur. Après que le revers slicé de Wawrinka a touché la bande du filet et freiné la balle, le Français a réagi en se précipitant pour la récupérer. Il a perdu ses appuis et s'est retrouvé sur le flanc avec des douleurs à la jambe gauche. Mais l'Angevin a pu poursuivre et empocher tous ses jeux de service pour mener 6-5. Et c'est là qu'il a profité d'un petit coup de moins bien de Wawrinka pour s'offrir son premier break sur sa troisième balle de set.

Ce fameux coup de moins bien qui est réapparu au pire des moments pour le Vaudois.

Neuer Inhalt Horizontal Line