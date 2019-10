Stan Wawrinka (ATP 16) est tombé en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Le Vaudois a été dominé par Rafael Nadal (ATP 2) 6-4 6-4.

Cette défaite met fin à l'espoir du droitier de St-Barthélemy de participer au Masters de Londres. Face à celui qui sera numéro un mondial lundi, Wawrinka n'a clairement pas démérité, mais il n'a pas su se montrer décisif dans les moments importants.

Dans la première manche, l'homme aux trois titres du Grand Chelem aurait dû breaker Nadal sur le premier jeu de service de l'Espagnol, mais le Taureau de Manacor a une fois encore su se montrer plus fort mentalement que son adversaire. Et comme bien souvent quand on ne profite pas de sa chance contre le Majorquin, celui-ci vous punit dans la foulée. C'est ce qu'il a fait en ravissant l'engagement du Vaudois. Wawrinka a offert le premier set sur une erreur de revers.

Dans le deuxième set, les serveurs ont dominé les débats. Jusqu'à 4-4. Soudainement crispé et sans trop d'idées, Wawrinka a sombré et Nadal, en bon prédateur, n'a pas lâché la traque. En s'offrant très rapidement trois balles de break, l'Espagnol a imposé son rythme pour finalement ravir le service du Vaudois à sa deuxième tentative. Le gaucher aux 19 titres du Grand Chelem a ensuite parfaitement conclu sur un jeu blanc.

Rafael Nadal sera opposé en quarts de finale à Jo-Wilfried Tsonga dans un match que le public parisien attend avec une certaine impatience.

La course au Masters ne concerne plus qu'une place, la 8e. Alex Zverev est officiellement le 7e qualifié. Ils ne sont plus que deux pour le dernier ticket: Berrettini et Monfils. Mais le Français devra se qualifier pour la finale.

Neuer Inhalt Horizontal Line