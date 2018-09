Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 septembre 2018 15:36 22. septembre 2018 - 15:36

Stan Wawrinka (ATP 88) n'a pas passé l'écueil Martin Klizan (ATP 65) en demi-finale du tournoi de St-Pétersbourg. Le Slovaque s'est imposé 4-6 6-3 7-5 pour la 1re fois en quatre duels face au Vaudois.

Il n'y aura donc pas de deuxième finale dans l'ancienne capitale russe pour le numéro 2 helvétique après celle de 2016. La Suisse devra attendre pour trouver un successeur à Marc Rosset, vainqueur du tournoi en 1999.

Stan Wawrinka avait pourtant entamé son match de la meilleure des manières en s'emparant du service de son adversaire. D'un splendide passing de revers, il avait donné le ton à la rencontre. Le premier set s'est conclu sur un revers trop long de Klizan.

On pensait que le Slovaque avait perdu sa concentration à 2-2 dans la deuxième manche lorsque, frustré, le gaucher jeta sa raquette au sol en étant mené 15-30. Mais ce soudain énervement a redonné de la substance à Klizan. Et il n'a pas manqué l'occasion de breaker Wawrinka blanc sur le jeu suivant. En panne de première balle, le Vaudois a multiplié les erreurs, notamment en revers. Et alors qu'il avait la possibilité de s'offrir une balle de break, Wawrinka a touché la bande du filet sur une attaque en coup droit. Klizan n'a pas tremblé derrière pour empocher le set.

Mené d'entrée dans la troisième manche, Stan a recollé avant de prendre l'avantage pour virer en tête à 5-4. Mais trop imprécis, le joueur de St-Barthélemy s'est crispé et il a une fois encore concédé son service. Pas forcément plus serein, Klizan a tout de même pu conclure sur sa troisième balle de match.

Wawrinka se consolera avec une petite progression au classement ATP puisqu'il va intégrer le top 80 lundi.

