Les fondeurs suisses ont eu de la peine sur la piste du Letzigrund. Un Weltklasse à oublier pour les spécialistes helvétiques des courses d'endurance.

On l'imaginait capable de venir chatouiller le record de Markus Ryffel sur 5000 m, mais Julien Wanders a connu une course extrêmement difficile. Le Genevois a pris la 14e et dernière place en 13'45''18. Un chrono loin de son talent. Même si le rythme de la course est allé crescendo, avec des accélérations successives dans les quatre derniers tours, Wanders aurait pu tenir dans un jour "avec". Là, il a semblé désemparé et en souffrance pour terminer. Mais à un abandon empreint de facilité, le fondeur du bout du Lac a préféré finir son pensum en grimaçant.

C'est toujours aussi difficile pour Selina Büchel. La Saint-Galloise a certes réussi son meilleur temps de la saison en 2'01''32, mais elle n'a toujours pas obtenu la limite pour les Mondiaux de Doha (2'00''60).

Delia Sclabas a voulu disputer un 1500 m de très haute volée. La jeune Bernoise a coupé la ligne en dernière position en 4'15''69, à plus de cinq secondes de son meilleur chrono, alors que la Néerlandaise Sifan Hassan s'est imposée en 3'57''08. Il aurait sans doute mieux valu pour elle et son développement personnel qu'elle s'aligne sur un 800 m au niveau plus proche de ses capacités actuelles.

