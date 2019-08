Karsten Warholm a secoué le Letzigrund, dans un 400 m haies de feu au Weltklasse. Le Norvégien s'est imposé en 46''92, à 14 centièmes du record du monde de Kevin Young.

Avant la course, seuls deux hommes avaient franchi la barre des 47 secondes sur 400 m haies. Depuis jeudi à 21h50, ils sont désormais quatre! Karsten Warholm (46''92) et Rai Benjamin (46''98) ont donc rejoint le champion olympique de Barcelone et le Qatari Abderrahman Samba (46''98) dans ce club ultra select. Et dire que trois de ces quatre athlètes devraient être en finale des Mondiaux de Doha! Young peut déjà se préparer à abandonner sa couronne.

Presque perdu dans cette course de tous les superlatifs, Kariem Hussein n'a pu faire mieux que 8e en 50''04. Le fait de jouer à domicile n'a donc pas eu l'effet escompté.

Première course à faire se lever les 25'000 spectateurs, le 200 m dames a lui aussi tenu toutes ses promesses grâce à la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo. La Caribéenne a frappé un grand coup avant les Mondiaux. Avec son chrono de 21''74, elle a non seulement battu son propre record, mais également envoyé un signal très fort à ses adversaires à un mois du rendez-vous de Doha. Elle a devancé nettement ses concurrentes, à commencer par Dina Asher-Smith, 2e en 22''08. Déception en revanche pour Elaine Thompson avec un 3e rang en 22''44.

Toute nouvelle détentrice du record de Suisse en 22''26, Mujinga Kambundji n'a pas su se nourrir de l'énergie du public. Au couloir 7, la Bernoise a vu Shaunae Miller-Uibo revenir très vite sur elle, ce qui a pu la crisper. 5e en 22''58, elle a peut-être aussi ressenti le contrecoup de sa performance bâloise.

On savait que le 400 m haies irait très vite avec les deux femmes les plus rapides de la discipline, la nouvelle recordwoman du monde Dalilah Muhammad et la jeune et ambitieuse Sydney McLaughlin. Eh bien McLaughlin s'est peut-être rendue coupable d'un crime de lèse-majesté, toujours est-il qu'elle a conclu sa course en 52''85 alors que Muhammad a pioché pour finir 3e en 54''13. Une troisième Américaine, Shamier Little, s'est intercalée entre les deux femmes.

Lea Sprunger n'est pas parvenue à descendre sous les 55'' pour la première fois cette année, mais elle a pris une encourageante 5e place. Partie comme une fusée à son couloir 7 et sans doute galvanisée par l'argent des Championnats de Suisse sur 100 m, la Nyonnaise a échoué à un centième de son meilleur chrono de l'année en 55''14.

Sur un 100 m remporté par Noah Lyles (9''98), Alex Wilson n'a guère fait d'étincelles avec une 9e place et un chrono laborieux de 10''40. Le Bâlois va devoir présenter quelque chose de mieux s'il ne veut pas aller au Qatar pour y faire de la figuration.

