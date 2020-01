Wendy Holdener a pris la 4e place du géant de Sestrières. Une course folle remportée conjointement par Federica Brignone et Petra Vlhova avec un centième d'avance sur Mikaela Shiffrin.

Wendy Holdener n'a pas goûté aux joies du podium lors de cette course, mais la Schwytzoise peut se montrer satisfaite. 15e du géant de Lienz, elle avait connu un coup d'arrêt dans sa progression. Car quelques semaines avant, la skieuse d'Unteriberg avait signé à Courchevel son premier podium dans la discipline (3e).

Là, elle finit certes chocolat, mais à seulement 38 centièmes de la tête. Et sans un bas de piste moins bien maîtrisé que ses adversaires, la double championne du monde du combiné aurait pu aspirer à mieux.

Mais aucun regret pour la Schwytzoise puisque les trois femmes devant elle sont des grandes dames de la discipline. Tellement grandes que Federica Brignone et Petra Vlhova n'ont pu se départager et ont donc terminé ex aequo. Un duo qui a devancé Mikaela Shiffrin...d'un centième.

Leader de la discipline, Brignone signe sa septième victoire en géant, la deuxième cette saison après Courchevel. Petra Vlhova empoche elle son quatrième succès en géant. Fait assez amusant, il s'agit pour les deux athlètes de leur 13e victoire en Coupe du monde.

Les autres Suissesses sont plus loin. Michelle Gisin a pris la 16e place, Andrea Ellenberger la 21e et Lara Gut-Behrami la 23e. Pas de miracle en revanche pour Mélanie Meillard. A l'occasion de son retour en géant, la Valaisanne d'origine neuchâteloise n'a pu faire mieux que 43e sur le premier parcours à 3''29 de la tête, juste derrière Simone Wild.

