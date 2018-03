Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Wendy Holdener est parfaitement placée pour s'adjuger le Globe de cristal du combiné.

La championne du monde de la spécialité a signé le 7e chrono de la manche de super-G à Crans-Montana, théâtre ensoleillé du deuxième et dernier combiné de l'hiver. Victorieuse dans la discipline à Lenzerheide fin janvier, elle n'a concédé que 1''14 à l'Italienne Sofia Goggia, auteur du meilleur chrono, 0''90 à Nicol Delago (2e) et 0''65 à Ragnhild Mowinckel (3e). Trois jeunes femmes qui sont nettement moins à l'aise que la Schwytzoise en slalom, et qui n'avaient pas terminé dans le top 15 à Lenzerheide.

Championne olympique de la discipline, Michelle Gisin a en revanche manqué son affaire dans ce super-G. L'Obwaldienne a terminé 17e, mais à 0''39 seulement de Wendy Holdener. Sa 9e place décrochée dans le combiné de Lenzerheide lui avait de toute manière ôté tout espoir dans la lutte pour le Globe.

Respectivement 2e et 3e à Lenzerheide, Marta Bassino et Ana Bucik n'ont pas non plus signé d'exploit dans cette manche de super-G. L'Italienne pointe à 0''62 de Wendy Holdener, la Slovène à 1''40. C'est Petra Vlhova qui devrait être la rivale no 1 de la Schwytzoise pour la victoire du jour. La slalomeuse slovaque a réussi le 12e temps, à 0''17 de la triple médaillée olympique de Pyeongchang. Mais elle n'avait pas disputé le combiné de Lenzerheide...

