Wendy Holdener doit se trouver un nouvel entraîneur. Après cinq ans de collaboration, son coach Werner Zurbuchen a décidé de se consacrer à sa famille.

Comme il l'explique à skinews.ch, le Bernois n'a pas le temps de rester aussi longtemps au côté de la Schwytzoise de 26 ans. Et puisqu'elle dispute presque toutes les épreuves de Coupe du monde, Wendy Holdener a besoin d'une personne en permanence à ses côtés.

Le site neveitalia.it rapporte que la skieuse d'Unteriberg a tenté de "chiper" l'Italien Livio Magoni à la Slovaque Petra Vlhova. Mais ce dernier a accepté de rester avec sa protégée jusqu'au JO de Pékin en 2022.

Swiss-Ski et Wendy Holdener vont donc devoir trouver une solution ces prochaines semaines pour encadrer au mieux la Schwytzoise qui a terminé la dernière saison au 6e rang et qui n'a plus remporté de course en Coupe du monde depuis le 26 janvier à Lenzerheide (un combiné).

