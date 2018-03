Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 janvier 2014 15:09 16. janvier 2014 - 15:09

Genève - Erik Guay a réussi le meilleur temps du deuxième et dernier entraînement en vue de la descente de Wengen. De quoi renforcer son statut de candidat à la victoire pour la course de samedi.

Très en forme depuis quelques semaines, avec un succès à Val Gardena et une 3e place à Bormio, le descendeur québécois sera à surveiller de près sur le Lauberhorn. "Cette piste me convient bien, même si ce n'est véritablement que l'an dernier que j'ai pu m'y illustrer (réd: 4e rang)", a-t-il relevé.

"Je skie actuellement avec une bonne dose de confiance. Du coup, cela me permet de vraiment m'amuser en descendant. Tout va bien également sur le plan physique. J'ai travaillé très dur, et je sais que j'ai les jambes pour tenir sur une piste aussi longue que celle de Wengen (4,5 km)", a-t-il ajouté.

Erik Guay n'est toutefois pas le seul favori pour samedi. "Je pense par exemple au tenant du titre Christof Innerhofer ou à Aksel Lund Svindal. Mais je pourrais citer une dizaine d'autres noms, et même quelques Suisses", a estimé le Canadien.

Le meilleur atout helvétique, justement, devrait être Patrick Küng. Comme la veille (4e), le Glaronnais a été le meilleur représentant suisse de l'entraînement avec son 5e temps. "J'ai pu essayer 2-3 nouvelles choses par rapport à la veille et je suis vraiment satisfait. Contrairement à d'autres, j'ai profité de ce dernier entraînement pour y aller à fond, comme si j'étais en course", a-t-il expliqué.

A l'inverse de leur coéquipier, Carlo Janka (13e) et surtout Beat Feuz (44e) n'ont pas tout donné lors de cet ultime test, se relevant et freinant bien avant la ligne d'arrivée.

Quant à Didier Défago, il est resté loin des meilleurs chronos (17e). Pas de quoi inquiéter le vainqueur de l'édition 2009, qui sait ce qu'il faut améliorer pour samedi. "J'ai mal négocié la première courbe puis l'arrivée sur le saut de la 'Tête de chien', ce qui m'a coûté beaucoup de temps. Le reste était plutôt correct", a raconté le Valaisan.

Le skieur de Morgins a ajouté qu'il espérait "avoir un numéro de dossard assez bas" pour la course de samedi. En raison de températures quasi printanières, la piste devrait en effet rapidement se dégrader au fil des concurrents.

Avant la descente de samedi et le slalom de dimanche, un super-combiné est programmé vendredi à Wengen. Une fois n'est pas coutume, l'épreuve commencera par une manche de slalom (10h30), suivie par une descente (14h).

Neuer Inhalt Horizontal Line