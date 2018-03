Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 avril 2013 20:08 13. avril 2013 - 20:08

Genève - Wigan a décroché son billet pour la finale de la Coupe d'Angleterre. A Wembley, il a battu Millwall (2e division) 2-0 grâce à des buts de Maloney (25e) et McManaman (78e).

Dans un Wembley qui n'avait pas fait le plein (62'335 spectateurs), le pensionnaire de Premier League a nettement dominé son adversaire londonien, très limité techniquement, et qui ne s'est "illustré" que par des incidents causés par ses supporters dans le dernier quart d'heure. Wigan a maîtrisé la rencontre à sa guise et s'est donc qualifié le plus logiquement du monde pour sa première finale de FA Cup.

Le 11 mai en finale, toujours à Wembley, les Latics affronteront Chelsea ou Manchester City. Ces deux équipes joueront leur demi-finale dimanche après-midi à 17h00.

Neuer Inhalt Horizontal Line