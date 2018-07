Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Wikipedia n'était pas disponible dans au moins trois pays européens mercredi. L'encyclopédie en ligne protestait ainsi contre la réforme du droit d'auteur à la veille d'un vote crucial du Parlement européen.

La réforme rendrait les plateformes numériques légalement responsables pour le contenu mis en ligne par les utilisateurs. En Espagne, en Italie et en Pologne, des avertissements de protestation sur le vote de jeudi apparaissaient chaque fois que l'encyclopédie collective en ligne, alimentée et modifiée par les utilisateurs, était consultée à la place des moteurs de recherche habituels.

"La directive menacerait la liberté en ligne et imposerait de nouveaux filtres, barrières et restrictions pour accéder au web", a expliqué Wikipedia Espagne dans son communiqué. "Si la directive était approuvée sous sa forme actuelle, des actions comme le partage d'informations sur les réseaux sociaux ou l'accès à des informations grâce à un moteur de recherche serait beaucoup plus compliqué sur internet", a affirmé le communiqué.

Wikipedia menacé

Il a assuré que Wikipedia serait menacé et demandé à ses utilisateurs de joindre leur eurodéputé par téléphone. La réforme du droit d'auteur est divisée en plusieurs chapitres, dont l'un est celui critiqué par Wikipedia.

Une autre réforme obligerait les plateformes numériques comme Google et Facebook à payer pour la réutilisation en ligne du contenu produit par les éditeurs de presse et les créateurs, une initiative saluée par les agences de presse.

La Commission européenne a répondu que "Wikipedia et les autres encyclopédies en ligne n'entraient pas dans le champ d'application de la proposition de la Commission sur les droits d'auteur". Mais le patron de Wikipedia Jimmy Wales et l'eurodéputée des Verts Julia Reda, très mobilisée sur ce dossier, ont assuré que ce serait le cas.

Le vote de jeudi au parlement européen n'est pas définitif, des négociations avec les Etats membres devant avoir lieu pour définir une position finale. L'application de l'intégralité de la loi et la question de savoir si Wikipedia est concernée seront alors étudiées.

