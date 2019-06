Roger Federer (ATP 3) a comme prévu été désigné tête de série no 2 à Wimbledon, derrière le no 1 mondial Novak Djokovic mais devant le no 2 mondial Rafael Nadal.

L'Espagnol avait fait part mardi de son agacement face aux pratiques des organisateurs du tournoi.

Rafael Nadal avait critiqué cette particularité de Wimbledon qui établit ses têtes de série sans "respecter le statut" du classement mondial. Le tournoi londonien établit en effet sa liste en panachant le classement mondial avec les résultats passés des joueurs sur herbe, alors que les autres tournois du Grand Chelem suivent eux rigoureusement le classement ATP.

Ainsi, le Sud-Africain Kevin Anderson, 8e mondial et finaliste la saison dernière à Wimbledon, a été désigné tête de série no 4 cette année. No 19 à l'ATP, Stan Wawrinka a lui été désigné tête de série no 22. "La seule chose dans cette histoire qui ne me paraît pas bonne, c'est qu'il n'y ait que Wimbledon qui fasse cela", avait déclaré Nadal.

Belinda Bencic se voit pour sa part être exactement où son rang mondial la situe, à savoir à la 13e place. C'est la nouvelle patronne de la WTA, l'Australienne Ashleigh Barty, qui mène le plateau.

