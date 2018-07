Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 juillet 2018 15:55 12. juillet 2018 - 15:55

Leonie Küng (17 ans) a atteint les demi-finales du tableau juniors de Wimbledon.

Un an après Simona Waltert, la Schaffhousoise s'est imposée 7-6 (7/3) 7-5 contre l'Américaine Caty McNally, récente finaliste à Roland-Garros et tête de série no 13.

Une belle performance pour une Küng qui avait dû en passer par les qualifications pour avoir le droit de fouler le tableau principal de Wimbledon et qui n'avait disputé son premier sur gazon que dix jours plus tôt à Roehampton ! En demi-finale, elle affrontera la Chinoise Wang Xiyu (no 10).

Küng, 11e Suissesse au classement WTA (417e), est soutenue par Swiss Tennis mais est entraînée par son père Martin, lequel s'occupe également des deux soeurs cadettes.

Neuer Inhalt Horizontal Line