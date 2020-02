Elfic n'a pas réussi la passe de cinq en Coupe de la Ligue à Clarens. Après quatre succès de rang, les Fribourgeoises ont été battues 66-60 par Winterthour.

Elfic a cédé. Elfic n'est pas parvenu à vaincre sa bête noire zurichoise. Battues en finale de la Coupe de Suisse en 2017 et 2019 par Winterthour, les Fribourgeoises ont perdu une partie assez étrange.

Menées 35-34 à la mi-temps, les joueuses de Jan Callewaert ont semblé dans leur match au retour des vestiaires. A la 24e, Marielle Giroud et ses coéquipières comptaient dix longueurs d'avance (39-49), avant de se liquéfier et de voir les Zurichoises revenir à leur hauteur.

Tout s'est joué dans les derniers instants avec des Alémaniques en tête et des Fribourgeoises incapables de repasser devant. L'action décisive est intervenue à la 39e sur un tir à trois points de la MVP, Kolby Morgan (27 pts). En avance de six points, les Zurichoises ont ensuite assisté à un concours de maladresses d'Elfic qui n'a plus trouvé la faille.

Winterthour remporte la première Coupe de la Ligue de son histoire et la deuxième seulement à partir en terres alémaniques après Brunnen en 2006. Les deux équipes auront l'occasion de parfaire leur rivalité puisque l'une des deux demi-finales de Coupe de Suisse mettra aux prises les deux équipes à Winterthour le 22 février.

Neuer Inhalt Horizontal Line