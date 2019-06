L'Américain Gary Woodland a remporté à 35 ans son premier titre du Grand Chelem de en s'adjugeant l'US Open dimanche à Pebble Beach (Californie).

Woodland a résisté au retour de son compatriote Brooks Koepka, no 1 mondial et double tenant du titre.

Le 25e mondial s'est imposé avec une dernière carte de 69 (-2) pour un total de 271 (-13), soit trois coups de mieux que Koepka (274, -10).

Son meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem était jusqu'à cette semaine sa 6e place dans le Championnat PGA 2018.

Woodland avait pris les commandes du troisième tournoi du Grand Chelem de l'année lors du 2e tour vendredi et a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour rester en tête jusqu'à dimanche soir.

Koepka qui avait commencé la journée à quatre coups du leader, l'a pourtant mis sous pression avec quatre birdies sur les cinq premiers trous du 4e tour.

Mais Woodland a répondu avec deux birdies consécutifs sur les trous no 2 et 3.

Koepka, qui pouvait devenir le deuxième joueur dans l'histoire à enchaîner trois victoires de suite dans l'US Open, est revenu à un coup de la tête avec un birdie sur le trou no 11.

Mais Woodland a repris deux coups d'avance avec un birdie sur le trou N.14 qui lui a offert le titre le plus important de sa carrière, son quatrième sur le circuit professionnel américain (PGA).

Il a connu une dernière alerte sur le trou no 17, un par 3 avec un premier coup trop court qui l'a laissé loin du drapeau, mais il a sauvé le par avec une approche parfaite.

Woodland a fini sa journée en beauté avec un birdie sur le trou no 18 grâce à un dernier putt de 15 m.

L'Anglais Justin Rose, à la lutte pour la victoire en début de journée, a perdu pied sur la deuxième partie du parcours avec trois bogeys entre les trous no 12 et no 15.

Il a terminé 3e à égalité avec l'Espagnol Jon Rahm, les Américains Chez Reavie et Xander Schauffele (277, -7).

L'Américain Tiger Woods s'est classé 20e (282, -2). Il n'a jamais été dans le coup pour ajouter un 16e titre du Grand Chelem à son palmarès, mais le "Tigre", 43 ans, a fini sa semaine avec une carte de 69 (-2), sa meilleure à l'US Open depuis dix ans.

