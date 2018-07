Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 juillet 2018 19:01 04. juillet 2018 - 19:01

L'hécatombe se poursuit dans le tableau féminin de Wimbledon: la Danoise Caroline Wozniacki a été sortie dès le 2e tour par la Russe Ekaterina Makarova, 6-4 1-6 7-5.

La no 2 mondiale, victorieuse en début d'année de son premier Grand Chelem en Australie, et qui avait fait le plein de confiance en étant titrée samedi dernier à Eastbourne, a échoué lors d'un match qui avait tout du piège. Car Ekaterina Makarova n'est pas n'importe qui: 35e mondiale mais no 1 en double, la Russe a souvent brillé dans les tournois du Grand Chelem, dont à Wimbledon où elle était quart de finaliste en 2014.

Maigre consolation pour Caroline Wozniacki, elle n'est pas la première outsider à sortir prématurément durant cette édition 2018. Elle rejoint les Petra Kvitova, Elina Svitolina, Maria Sharapova, Caroline Garcia et autre Sloane Stephens, toutes déjà renvoyées à la maison.

Toutes ces éliminations font les affaires de Serena Williams (no 25). L'Américaine, victorieuse mercredi de la Bulgare Viktoriya Tomova (6-1 6-4), voit son tableau se dégager vers un 24e sacre en Grand Chelem, qui lui permettrait d'égaler le vieux record de Margaret Court.

Halep restera no 1

L'autre bénéficiaire de la journée, même si elle n'a pas joué, est Simona Halep. Avec la défaite de Caroline Wozniacki, la Roumaine est assurée de conserver sa première place mondiale à l'issue du tournoi.

Parmi les autres matches de la journée, le duel entre les anciennes no 1 mondiales a tourné en faveur de Karolina Pliskova (no 7) face à Victoria Azarenka (WTA 87). La Tchèque, qui a dominé la Bélarusse 6-3 6-3, n'avait encore jamais atteint le 3e tour à Wimbledon. Une anomalie sachant que le gazon doit convenir à son jeu, et qu'elle avait atteint au moins les quarts de finale sur tous les autres tournois du Grand Chelem.

Neuer Inhalt Horizontal Line